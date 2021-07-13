محافظ بورسعيد يتفقد الشوادر بمنطقة حظائر القابوطى الجديد

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، منطقة الشوادر بحظائر جنوب بورسعيد، وذلك بعد أن تم تفقد محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد لمتابعة التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها أحمد زغلف رئيس حي الجنوب .

والتقى محافظ بورسعيد عدد من المواطنين وحرص على سؤالهم عن الخدمات المقدمة بمنطقة الشوادر جنوب بورسعيد، وناشد المحافظ المواطنين باقتناء الماشية وذبح الأضاحى في منطقة الشوادر بحظائر جنوب بورسعيد ،حيث توفر أسعار مناسبة للمواطنين وتقدم خدمة متميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة .