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سكرتير عام بورسعيد يتفقد العمل بموقع مشروع تطوير الصرف الصحي بحي الضواحي

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سكرتير عام بورسعيد يتفقد العمل بموقع مشروع تطوير الصرف الصحي بحي الضواحي سكرتير عام بورسعيد يتفقد العمل بموقع مشروع تطوير الصرف الصحي بحي الضواحي

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تفقد اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، العمل بموقع مشروع تطوير الصرف الصحي بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، بحضور اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، والمهندسة أمل حامد الألفي مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية، والمهندسة إسراء الحريري من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والعميد ايمن خيري رئيس قطاع بورسعيد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي جهات المرافق.

وتابع السكرتير العام معدلات تنفيذ العمل، حيث يجري تنفيذ عمليات احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ، واكد السكرتير العام علي التنسيق الكامل والتعاون بين جهات المرافق والقائمين علي تنفيذ المشروع لسرعه انجازه فى أقرب وقت

المصرى اليوم

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