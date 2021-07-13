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وزير الخارجية الأسبق: مجلس الأمن لا يمكن أن يقول لمصر «روحي خدي حقك بإيدك» ()

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وزير الخارجية الأسبق: مجلس الأمن لا يمكن أن يقول لمصر «روحي خدي حقك بإيدك» (فيديو) وزير الخارجية الأسبق: مجلس الأمن لا يمكن أن يقول لمصر «روحي خدي حقك بإيدك» ()

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبي منوط به تقديم مبادرة عملية عن إدارة المياه وذلك في إطار التفاوض حول سد النهضة.

وتابع العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف إدارة المياه هو الحل الأمثل للأزمة الحالية بشأن سد النهضة.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي قام باتصالات أجرتها فنلندا بالنيابة عنه في يونيو الماضي في هذا الإطار.

وأكد العرابي أن تسلك كل الطرق والوسائل بشأن التوصل لحل بشأن سد النهضة، بغض النظر عن النتائج، مردفًا: «مجلس الأمن لا يمكن أن يقول لمصر روحي خدي حقك بإيدك».

وأردف وزير الخارجية الأسبق، أن نهج مصر دبلوماسي سياسي رصين ومتزن به قدر من الحكمة ولا يعتمد على الاستفزاز مثل الطرف الآخر.

وأشار إلى أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يعيش في موقف عسكري هش وضعيف للغاية، حيث إن قواته تلقت هزيمة كبيرة على قوات تيجراي غير النظامية.

المصرى اليوم

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