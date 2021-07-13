مراوغة جديدة.. إثيوبيا تزعم: نسعى لإنهاء مفاوضات سد النهضة بنتائج مقبولة

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أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان صحفي الثلاثاء، أن أديس أبابا تسعى لإنهاء مفاوضات سد النهضة بنتائج مقبولة بشكل متبادل.
وحول استئناف المفاوضات الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي، قالت الوزارة: «المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان جارية»، زاعمة: «لكن من المؤسف أن نشهد أن المفاوضات قد تم جرها وتسييسها.. وأوضحت إثيوبيا موقفها مرارا وتكرارا أن هذا غير منتج، وأن طرح الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان غير مفيد وبعيدا عن ولاية المجلس».
وتابعت: «العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف»، منوهة بأنهم تمكنوا من التوصل إلى فهم بشأن عدد كبير من القضايا.
استمرارا في سياستها المراوغة، زعمت الوزارة التزام إثيوبيا بتحقيق العملية الثلاثية بقيادة الاتحاد الإفريقي بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة بشكل متبادل، مؤكدة الاستعداد للعمل على النهج المرحلي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الإفريقي.