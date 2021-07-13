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"التخصصات الصحية" تجدد الاعتماد البرامجي للطب الوقائي بجامعة جازان

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"التخصصات الصحية" تجدد الاعتماد البرامجي للطب الوقائي بجامعة جازان "التخصصات الصحية" تجدد الاعتماد البرامجي للطب الوقائي بجامعة جازان

اعتمدت الهيئة للتخصصات الصحية تجديد اعتمادها البرامجي للبرنامج التدريبي للطب الوقائي الذي تنفذه كلية الطب بجامعة جازان منذ العام 2018م ولمدة أربع سنوات مقبلة، حيث يقوم قسم طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب بجامعة جازان، بالتعاون مع إدارة الدراسات العليا للطب الوقائي بصحة جازان، لتنفيذ المهام التدريبية في البرنامج.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، أن هذا التجديد يؤكد مدى الجودة التي حققها البرنامج منذ انطلاقته عام 2018م بدعم ومتابعة من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الذي يقف خلف كافة الإنجازات التي حققتها الكلية.


وبين الدكتور مكين أن كلية الطب تواصل تدريب 20 طبيباً وطبيبة في البرنامج المشترك للطب الوقائي بمنطقة جازان، الذي يقام كعمل مشترك بين كلية الطب بجامعة جازان والمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

وأوضح الدكتور أنور مكين أنه تم قبول ستة متدربين للالتحاق في الدفعة المقبلة، مشيراً بأنه سيتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج العام المقبل ٢٠٢٢ م لتسهم مخرجات البرنامج في دعم الجهود الوقائية بمنطقة جازان تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في وقاية المجتمع من الأمراض وتعزيز نمط الحياة الصحية.

وأكد الدكتور مكين أن الطب الوقائي هو تخصص طبي يجمع بين المعرفة والمهارات المتعلقة بصحة السكان ووقايتهم من الأمراض وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، كما يؤهل البرنامج المشترك للطب الوقائي بجازان الأطباء المتدربين للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في الطب الوقائي بعد إمضاء فترة تدريب لمدة ٤ سنوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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