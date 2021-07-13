اتهام «عنتيل الصعيد» بممارسة الرذيلة مع 20 سيدة والفعل الفاضح ونشر صور وفيديوهات إباحية

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وجّه النيابة الكلية بشمال المنيا، برئاسة عبدالرحمن الخولي، رئيس النيابة الكلية، بإشراف المستشار أبوألوفا عيسى، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، تهم ممارسة الرذيلة، وتسجيل فيديوهات وصور فاضحة، ل «امجد. و. ز – 45 سنة» مقيم بمدينة بني مزار، والمعروف إعلاميا ب «عنتيل الصعيد»، ممارسة الرذيلة وارتكاب فعل فاضح، وتصوير السيدات في وضع مخل بالشرف، كما وجه ل 4 متهمين آخرين، اتهامات تتعلق بالابتزاز، ونشر صور وفيديوهات فاضحة.

كانت النيابة الكلية بشمال المنيا، قد بدأت تحقيقات قبل 4 أيام مع المتهمين الخمس، لتورط الأول في قضية الزنا، والآخرين نشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية.

وقرّر المستشار أبوالوفاء عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، حظر تسليم محاضر التحقيقات لمحامي المتهمين، والتحفظ عليها، لحين الانتهاء من التحقيقات، لسرية التحقيقات، والحفاظ على ما تحتويه الأوراق من أسماء وبيانات.

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا ذكر فيه، إن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق الثلاثاء، القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابًا بموقع «تويتر»، ينشر صورًا ومقاطع فيديو، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفية وجوههن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه.