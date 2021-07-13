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تعليم جازان: أكثر من 50 مشروعًا و900 مستفيدة في ختام "إشراقة موهوب 2021 م"

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يهدف لإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل

تعليم جازان: أكثر من 50 مشروعًا و900 مستفيدة في ختام


اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً في إدارة الموهوبات مساء الاثنين عبر منصة "zoom فعاليات الملتقى الافتراضي الإثرائي الصيفي الثاني للموهوبات "إشراقة موهوب"٢٠٢١م، بمشاركة أكثر من 900 مستفيدة من الطالبات والمعلمات وأمهات الطالبات.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب مسلم على أهمية البرامج التي تقدم لفئة الموهوبات لإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، مقدمةً شكرها للمدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبو هادي على الدعم اللامحدود ولإدارة الموهوبات وجميع المشاركات من الطالبات ومعلماتهن وأمهات الطالبات.

ومن جانبها استعرضت مديرة إدارة الموهوبات وداد سوادي عدداً من البرامج والفعاليات المنفذة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت جميع المراحل الدراسية في عدد من المجالات المتنوعة شملت: العلمية والتقنية والإرشادية والهندسية والمهارية، وكشفت سوادي أن عدد المستفيدات بلغ ٩٠٧ مستفيدات.

كذلك شاركت الطالبات الموهوبات في عرض المشاريع والتعبير عن مدى استفادتهن من هذا الملتقى الصيفي والاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ في فترة الإجازة الصيفية.
واختتم بتكريم بعض الطالبات من خلال المشاركة المميزة في أنشطة الملتقى وكذلك العرض المقدم في ختام الأنشطة.

صاحب الملتقى معرض افتراضي ضمّ أكثر من ٥٠ مشروعاً لنخبة من الطالبات من جميع مكاتب التعليم بالمنطقة.

تعليم جازان: أكثر من 50 مشروعًا و900 مستفيدة في ختام

تعليم جازان: أكثر من 50 مشروعًا و900 مستفيدة في ختام

تعليم جازان: أكثر من 50 مشروعًا و900 مستفيدة في ختام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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