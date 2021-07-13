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«الرئاسي الليبي» يقصف جبهة الإخوان: متمسكون بموعد الانتخابات

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«الرئاسي الليبي» يقصف جبهة الإخوان: متمسكون بموعد الانتخابات «الرئاسي الليبي» يقصف جبهة الإخوان: متمسكون بموعد الانتخابات

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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، تمسكه بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في لقاء جمع المنفي بوزير الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة، فتحي باشاغا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

وبحسب البيان، الذي اطلعت عليه «العين »، بحث المنفي مع باشاغا دعم الانتخابات والاستحقاقات القادمة، وأكد تمسكه باجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

كما شدد المنفي على دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات.

من جانبه، أثنى باشاغا على دور المجلس الرئاسي في معالجة الانقسامات الحاصلة في المؤسسات، ودوره المهم في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية تكون بمثابة نقطة بداية وقاعدة أساسية للم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين بالمناطق والمدن كافة.

المصرى اليوم

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