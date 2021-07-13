الإيسيسكو تطلق برنامج "نساء رائدات عبر العالم"

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جدة - " وكالة أخبار المرأة "

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم، برنامجاً جديداً في موضوع "نساء رائدات عبر العالم"، وذلك في إطار أنشطة عام الإيسيسكو للمرأة 2021.

ويهدف البرنامج إلى إنشاء شبكة من النساء المؤثرات لتأكيد أهمية الحوار المشترك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة كوفيد-19، ورفع الوعي حول تحديات المستقبل، حيث يستضيف نخبة رفيعة المستوى من النساء الرائدات في دول العالم الإسلامي بمختلف المجالات، بينهن وزيرات، ومسؤولات في منظمات دولية، وكاتبات وإعلاميات، وقيادات نسائية.