فرنسا لرعاياها في أفغانستان: أمامكم طائرة واحدة

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دعت فرنسا، رعاياها في أفغانستان لمغادرة البلاد؛ بسبب مخاوف أمنية.

وقالت السفارة الفرنسية في كابول، إن الحكومة ستخصص رحلة خاصة في 17 يوليو تنطلق من كابول؛ للسماح بعودة جميع أفراد الجالية الفرنسية.

وأضافت أنه لن يتم تسيير أي رحلة إضافية، لذلك شددت بأثر رجعي جميع الفرنسيين إلى ركوب هذه الطائرة الخاصة.

وذكرت السفارة اأن لفرنسيين الذين ينوون البقاء في أفغانستان إلى ما بعد 17 يوليو، لن تكون قادرة على ضمان أمن مغادرتهم.

واستطاعت أفغانستان السيطرة على مواقع كثيرة ومقاطعات في البلاد.