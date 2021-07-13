أخبار عاجلة

حر وجفاف وفيضانات تجتاح 3 قارات.. العالم يبحث عن علاج لجسد الكارثة -
موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 النهائي (الرابط) -
عملة «البيتكوين» تسجل 38 ألف دولار -
تصادم 20 سيارة يخلف 7 قتلى وإصابات عدة بسبب عاصفة رملية بأمريكا -
أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساءً -
وفاة المتهم بمحاولة اغتيال رئيس مالي خلال احتجازه بالمستشفى -
علماء يختبرون تقنية ثورية تشحن سيارتك الكهربائية من دون أن تتوقف -
أفراح فى شوارع تونس بعد القرارات الرئاسية والانتصار للشعب ضد الإخوان -
آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان -
إنقاذ فظ لجأ إلى شواطئ شمال شرقي روسيا هربا من الحيتان المفترسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فرنسا لرعاياها في أفغانستان: أمامكم طائرة واحدة

Print
فرنسا لرعاياها في أفغانستان: أمامكم طائرة واحدة فرنسا لرعاياها في أفغانستان: أمامكم طائرة واحدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت فرنسا، رعاياها في أفغانستان لمغادرة البلاد؛ بسبب مخاوف أمنية.

وقالت السفارة الفرنسية في كابول، إن ستخصص رحلة خاصة في 17 يوليو تنطلق من كابول؛ للسماح بعودة جميع أفراد الجالية الفرنسية.

وأضافت أنه لن يتم تسيير أي رحلة إضافية، لذلك شددت بأثر رجعي جميع الفرنسيين إلى ركوب هذه الطائرة الخاصة.

وذكرت السفارة اأن لفرنسيين الذين ينوون البقاء في أفغانستان إلى ما بعد 17 يوليو، لن تكون قادرة على ضمان أمن مغادرتهم.

واستطاعت أفغانستان السيطرة على مواقع كثيرة ومقاطعات في البلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان

آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان

بيان رسمى من الرئاسة التونسية بقرارات إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.. والجيش التونسى فى الشارع

بيان رسمى من الرئاسة التونسية بقرارات إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.. والجيش التونسى فى الشارع

الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟

الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)