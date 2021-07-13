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رفع 48 طن أتربة ومخلفات في حملة نظافة بقرى ومدينة إسنا جنوب الأقصر

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رفع 48 طن أتربة ومخلفات في حملة نظافة بقرى ومدينة إسنا جنوب الأقصر رفع 48 طن أتربة ومخلفات في حملة نظافة بقرى ومدينة إسنا جنوب الأقصر

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شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 17 طنًا من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع البحر القديم وشارع وشارع جسر السيالة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الدير برئاسة ابوعوف الغفى برفع 9 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية الدير ومدخل قريه الحميدات وبجوار المعهد الأزهري.

في السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لقرية النجوع برئاسة الامير احمد مصطفي برفع 15 طنًا من الأتربة والمخلفات الصلبة بطريق مستشفى طيبة التخصصي، وطريق طراد النيل ومدخل القرية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية كومير برئاسة صالح غانم من رفع 7 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية ترعة ناصر والطريق السريع الغربي.

المصرى اليوم

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