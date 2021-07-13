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حملة لمحافظة الجيزة في ناهيا لإزالة المخالفات والإشغالات (صور)

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وجّهت محافظة الجيزة أكبر حملاتها لتحقيق الانضباط بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور، استجابة لشكاوى المواطنين، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع كافه التعديات على الطريق العام والإشغالات التابعة للمحال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكّن حي بولاق الدكرور، بالتعاون مع الجهات المعنية من رفع حوالي 100 حالة إشغال من شارع ناهيا، بالإضافة إلى رفع فروشات الباعة الجائلين المتعدين على حرم الطريق.

كما شملت توجيهات المحافظ لهيئة النظافة والتجميل بنشر فرق ومعدات النظافة لرفع المخلفات والرتش وتجريد وكنس الطريق لرفع كفاءة النظافة بذلك الشارع الحيوي.

وشمّلت الحملة مشاركه جهاز السرفيس في تنفيذ حمله مكبرة على سيارات السرفيس والميكروباص التي تعمل بدون خطوط سير أو التراخيص اللازمه حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ووجّه محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالاستمرار في تنفيذ الحملات ومتابعة دوريه للشارع للتأكد من عدم عودة المخالفات مجددًا.

المصرى اليوم

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