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الرئيس اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل

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الرئيس اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل الرئيس اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل

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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المقرر، في عام 2022، جاء ذلك ​ خلال لقاء جمعه بالوزير المفوض لدى ​وزارة الخارجية الفرنسية​ المكلف بالتجارة الخارجية، فرانك ريستير، في بعبدا.

وأضاف إن اللبنانيين يقدرون لفرنسا​ المساعدات التي تقدمها لهم كما يحفظون للرئيس ماكرون مبادراته في المؤتمرات التي عقدت وسوف تعقد من أجل دعم لبنان، ومنها المؤتمر المقرر بداية الشهر المقبل والمخصص لمساعدة ​الشعب اللبناني​.

وكان الوزير الفرنسي قد عرض للرئيس عون في حضور السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو والوفد المرافق، أهداف زيارته إلى العاصمة اللبنانية للاطلاع على مسار المساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان خاصة مرحلة ما بعد انفجار مرفأ بيروت.

وتشهد لبنان حالة من التوتر بسبب عدم تشكيل .

المصرى اليوم

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