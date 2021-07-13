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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن محطة تسمين الماشية بمنطقة حظائر القابوطي بجنوب بورسعيد، توفر أكثر من 500 رأس من الماشية لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك .

وقدمت محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد أسعار العجول والخراف الحية لجميع الأوزان حسب احتياج المواطن، حيث تطرح الكيلو للعجول البلدى الحية بسعر ٥٨ جنيهآ، بدلا من سعر ٦١ جنيهآ كما يتم طرحها في الأسواق، وتطرح الكيلو للخراف الحية بسعر ٦٥ جنيها، بدلآ من ٦٧ جنيها سعر السوق، وتوفر أنواع ذات جودة عالية وبجميع الأوزان حسب احتياجات المواطن .

وبالنسبة لأسعار اللحوم في منافذ توزيع المحافظة، يتم بيع الكيلو من لحوم العجول ب ١٠٠ جنيها، وسعر القطع المميزة ١١٥ جنيها، والمصنعات واللحم المفروم بسعر ٩٠ جنيها .

وفيما يتعلق بأسعار الذبح داخل مجزر بورسعيد بجنوب المحافظة، يقوم المواطن بدفع رسوم حجز الذبح داخل المجزر بمبلغ (١٣٠) جنيها بالنسبة للعجول، وقيمة (٦٥) جنيها بالنسبة للأغنام ،

وعلى المواطنين الراغبين في شراء العجول والخراف الحية من محطة تسمين الماشية جنوب بورسعيد، التوجه لمنطقة الحظائر بالقابوطى الجديد جنوب بورسعيد، وحجز الماشية التي يطلبها المواطن ،حيث توفر محطة تسمين الماشية (العجول والخراف ) بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتلبى كافة احتياجات المواطن خلال عيد الأضحى المبارك .