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محمد أنور يخوض تجربة الغناء ويطرح أول كليباته الخميس

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محمد أنور يخوض تجربة الغناء ويطرح أول كليباته الخميس محمد أنور يخوض تجربة الغناء ويطرح أول كليباته الخميس

لاقتراحات اماكن الخروج

يخوض الفنان محمد أنور تجربة جديدة يقتحم من خلالها عالم الغناء، وقبل أيام أنتهي من تصوير كليب أغنية جديدة تحمل عنوان"انتوا كدة كلكو" وهي عبارة عن ديو غنائي مع يسرا الجندي.

ونشر أنور بوستر الأغنية علي حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليه وكتبت:"‎بقالي فتره بحضر لكم مفاجأه يارب تعجبكمس استنوني في فيديو كليب أغنيتي الجديده انتوا كده كلكو".

وتابع:" الأغنية سيتم طرحها الخميس على قناتي الرسمية على يوتيوب وكل منصات ، الديجيتال وهي من كلمات و ألحان : يسرا الجندي،

توزيع : أحمد وحيد ( كينج)، اخراج : أحمد عبد الوهاب".

المصرى اليوم

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