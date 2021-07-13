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يعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى الحسين: خالص تعازي

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السيسي يعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى الحسين: خالص تعازي مصر يعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى الحسين: خالص تعازي

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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازي ، حكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع نتيجة الحريق بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار في العراق، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن خالص تقديره للرئيس على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيراً إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.

المصرى اليوم

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