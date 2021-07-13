حالة الطقس غدًا .. وتوقعات بارتفاع درجة الحرارة المحسوسة لـ46 الأسبوع المقبل

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تستمر حالة الطقس في مصر غدًا على نفس المعدلات السائدة طوال هذا الاسبوع، والتى ومن المتوقع أن تستمر أيضًا حتى بعد غدٍ الخميس، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، وتبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بداية من يوم الجمعة لتسود موجة حارة تستمر الأسبوع المقبل، وترتفع درجة الحرارة العظمي إلي 45 درجة فى الصعيد وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 46 درجة بسبب الرطوبة يومي الأحد والإثنين المقبلين.

تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع اعتبارًا فى موجة حارة جديدة تضرب البلاد تبدًا يوم الجمعة المقبل وتسمر درجات الحرارة السائدة خلال حالة الطقس هذا الأسبوع ثابتة حتى يوم الخميس المقبل قبل بداية الموجة الحارة.

تكون درجات الحرارة العظمي المتوقعة في القاهرة الوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 39 درجة يومي غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، وتقفز درجتين يومي الجمعة والسبت لتصل إلي 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، وتنخفض يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل إلي 38 درجة للعظمي و40 للمحسوسة.

وتظل درجات الحرارة فى السواحل الشمالية ثابتة للعظمي غدًا الأربعاء وكذلك يوم الإثنين من الأسبوع المقبل عند 31 درجة فى السواحل الشمالية فى حين تكون المحسوسة 34 درجة، وترتفع بعد غدٍ الخميس والأحد من الأسبوع المقبل إلي 32 درجة وتكون درجة الحرارة المحسوسة 35، وتصل درجة الحرارة العظمي يومي الجمعة والسبت إلي 33 فى حين تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة.

وتستمر درجة الحرارة العظمي ثابتة في جنوب سيناء غدًا الاربعاء عند 39 درجة والمحسوسة 42 درجة، فى حين ترتفع الخميس والجمعة 40 للعظمي و43 للمحسوسة، وترتفع درجات الحرارة العظمي إلي 41 درجة من السبت إلي الإثنين، وتكون المحسوسة يومي السبت والأحد 44 درجة، فى حين تنخفض درجة الحرارة المحسوسة نتيجة انخفاض الرطوبة يوم الإثميم إلي 43 درجة.

ويتوقع أن تستمر درجة الحرارة العظمي فى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 39 درجة غدًا الأربعاء، وترتفع العظمي الخميس إلي 39 درجة والمحسوسة 40، وتواصل الارتفاع من الجمعة إلي الاثنين لتصل إلي 41 للعظمي و42 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة المتوسطة فى جنوب الصعيد غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس 41 للعظمي و42 للمحسوسة، وترتفع الجمعة إلي 42 للعظمي و43 للمحسوسة، وتواصل الارتفاع السبت لتصل العظمي إلي 44 والمحسوسة 45، بينما تصل يومي الأحد والإثنين إلي 45 درجة للعظمي وتصل درجة الحرارة المحسوسة يومي الأحد والإثنين لرقم قياسي وهو 46 درجة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية إلي أنه اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة وكذلك جنوب البلاد وأيضًا الوجه البحري خلال النهار، أما ليلاً فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الانحاء.

حالة الطقس غدًا .. وتوقعات بارتفاع درجة الحرارة المحسوسة لـ46 الأسبوع المقبل

توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر

يظل الطقس غدًا شبيها بحالة الطقس اليوم وحالة الطقس أمس، ويستمر شديد الحرارة فى جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال النهار، ومائل للحرارة رطب فى السواحل الشمالية، وحار رطب فى القاهرة الكبري وأيضًا الوجه البحري، ويستمر الطقس خلال الليل معتدل رطب على جميع الأنحاء مثل الطقس السائد طوال هذا الأسبوع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، واتجاه الرياح شمالي غربي، وارتفاع الموج من مترين إلا ربع ومترين وربع، بينما تكون حالة البحر الأحمر من معتدلة لمضطربة، وارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار والرياح شمالية غربية.

يستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتكون الرياح شمالية غربية فى مصر عمومًا وتتراوح بين 14 و18 عقدة.

وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من مصادر المياه والمؤدية إلي القاهرة الكبري والوجه البحري وكذلك والسواحل الشمالية

تفاصيل درجات الحرارة في مصر غدًا الأربعاء

ترتفع درجات الحرارة في القاهرة غدًا عن طقس اليوم لتكون 37-25 والمحسوسة 39، فى حين تظل درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا ثابتة مثل طقس اليوم عند 31-24 وتظل المحسوسة 34 درجة.

تستمر درجة الحرارة العظمي الأعلي فى مصر غدًا مثل اليوم عند 42 درجة فى أبو سمبل وأسوان والوداي الجديد وإدفو، وتكون درجة الحرارة الصغري فى الوادي الجديد 27 درجة، فى حين تكون الصغري فى أسوان وإدفو وأبو سمبل 28 درجة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة فى أبو سمبل، و43 فى إدفو و42 فى أسوان والوادي الجديد.

وتكون درجات الحرارة فى الأقصر 41-27، المنيا 37-25، سوهاج 40-26، الطور 37-25، شرم الشيخ 40-29، شلاتين 38-27، أسيوط 39-26، حلايب 36-27، قنا 40-27، العريش 33-25، الفيوم 37-24، الغردقة 39-28، بني سويف 37-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في بلطيم 32-23، رفح 32-24، دمياط 32-25، بورسعيد 32-26، السلوم 33-23، دمنهور 35-24، سيوة 38-23، المنصورة 37-24، الإسماعيلية 37-24، السويس 37-25، الزقازيق 37-25، طنطا 36-24، شبين الكوم 37-25 درجة.

حالة الطقس غدًا .. وتوقعات بارتفاع درجة الحرارة المحسوسة لـ46 الأسبوع المقبل

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