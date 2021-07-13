نائب رئيس حزب سوداني محذرًا : سد النهضة أخطر القضايا التي تواجه السودان

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دعا الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني والخبير في مجال المياه وقضايا القرن الإفريقي إلى التفكير في دبلوماسية المياه، وتوظيف العلاقات لخدمة البلاد في إطار المشاريع الضخمة والمجالات التي تجذب اهتمام الناس.

وشدد الأمين في منبر «وكالة السودان للأنباء» الثلاثاء، على الفصل التام بين قضيتي الفشقة وسد النهضة، مؤكدًا تأييده للقوات المسلحة السودانية في إسترجاع كل شبر من الأراضي السودانية، مضيفا في ذات الوقت أن قضية سد النهضة من أخطر القضايا التي تواجه السودان.

وذكر أن طريقة التفاوض بين الدول الثلاث لا تعبر عن مصالح أي منهم بل تخضع للأمزجة، وقال إن السودان يقف على أرض صلبة في هذا الملف.

وطالب الدكتور إبراهيم الأمين بالحديث مع مصر وإثيوبيا بما يتسق ومصالح السودان، كما طالب بإستغلال التطور والتغيير الذي حدث بإثيوبيا جراء الحرب مع التيغراي وتولي أبي أحمد ولاية ثانية، والتعامل مع هذه الأحداث بما يحفظ مكاسب السودان، وأكد أن الملء الثاني لسد النهضة يمثل حصانة ضد أي ضربة محتملة.

وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن الدولي، أوضح أن القرار أصبح واضحاً من خلال تداول الأعضاء بالرجوع للإتحاد الإفريقي.

وقال نائب رئيس حزب الأمة السوداني «أن الإتحاد الافريقي لوحده لا يستطيع الوصول لحلول ومجلس الأمن كذلك، كما أن أوروبا تنظر لمآلات نتائج المفاوضات من زاوية الهجرة غير الشرعية، مبينا أن هذا يدفع بإيجاد حلول عبر التفاوض.

ودعا إبراهيم الأمين في ختام حديثه إلى الإهتمام بالإعلام وتوظيفه في ملف سد النهضة بتوفير بيئة مناسبة للصحافة لإيصال المعلومة المسنودة بالوثائق.