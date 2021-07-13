وزير فرنسي يحذر المسؤولين اللبنانيين من «عقوبات مقبلة»

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انتقد وزير بالحكومة الفرنسية القادة اللبنانيين، محذرا إياهم من عقوبات مقبلة من جانب باريس تستهدف مسؤولين لبنانيين يمنعون تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك رياستر خلال زيارة إلى مرفأ بيروت الذي دمر في انفجار هائل وقع في أغسطس الماضي، إن أفرادا من النخبة السياسية في لبنان فشلوا في الوفاء بالتزامهم المعلن بإجراء إصلاحات، محذرا من موجة أولى من العقوبات الفرنسية.

وشدد على أن «فرنسا تحترم وعودها وتفي بالتزاماتها.. لكن من الواضح أن السلطات اللبنانية لم تفِ بالتزاماتها ووعودها ولم تنفذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة المالية، هذه الأزمة الاجتماعية، هذه الأزمة الصحية».

وفي وقت لاحق أطلع رياستر الرئيس اللبناني ميشال عون على المساعدات الفرنسية للبنان منذ الانفجار، وفقا لمكتب الرئيس.

هذا ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة زادها سوءا الجمود السياسي الذي ترك الدولة الصغيرة دون حكومة فعالة بشكل كامل منذ أغسطس.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار بيروت مرتين منذ الانفجار، وضغط على الساسة اللبنانيين لتطبيق إصلاحات من أجل الإفراج عن استثمارات وقروض دولية قيمتها مليارات الدولارات.