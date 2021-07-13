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محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

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محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

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اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بحد أدنى للمجموع 235 درجة وذلك بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020- 2021 قد بلغ 11 ألفا و810 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة بمدارس الإدارات التعليمية الخمس.

وأضاف وكيل الوزارة أن محافظ بورسعيد قد إعتمد سابقا نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.41 % مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد جاهز لإستقبال خريجى الشهادة الإعدادية سواء بالتعليم الثانوى العام أو الخاص أو الفنى بتخصصاته.

وقال وكيل الوزارة أنه وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سيكون التقدم للتنسيق الكترونيا من خلال موقع الوزارة والرابط المعد مسبقا للتنسيق.

المصرى اليوم

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