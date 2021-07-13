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نقيب الفلاحين يعلن شروط الأضحية السليمة (تعرف عليها)

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نقيب الفلاحين يعلن شروط الأضحية السليمة (تعرف عليها) نقيب الفلاحين يعلن شروط الأضحية السليمة (تعرف عليها)

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الأضحية المثالية يجب أن تكون سليمة الجلد، وفي حالة الجمال والماعز والجاموس والبقر ليس بها جرب أو جروح أو قروح أو دمامل أو أورام، وأن يكون صوف الخراف سليم وناعم ولا يخرج مع الشد بسهولة.

وتابع نقيب الفلاحين: يجب أن تكون الأضحية خالية من الإفرازت المرضية بالعين أو الأنف ولا تكون بحالةإاسهال، ولا تكون من الحيونات التي تتغذي على القمامة، ويكون الحيوان نشيط ومقبل على الأكل والشرب وغير مكسور القرن، وعلي المضحي التأكد من عدم أخذ الأضحية أدوية بيطرية أو أمصال علاجية قبل الذبح بمدة غير كافية.

وحذر «أبوصدام» من شراء الإبل أقل من عمر ٥ سنوات، أما البقر والجاموس يجب أن يكون في عمر عامين فأكثر، والماعز في عمر عام فأكثر، أما الخراف لا يقل عمرها عن ٦ أشهر .

المصرى اليوم

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