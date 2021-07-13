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غلق مركز طبي خاص شهير لجراحة العيون في طنطا

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غلق مركز طبي خاص شهير لجراحة العيون في طنطا غلق مركز طبي خاص شهير لجراحة العيون في طنطا

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قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق مركز طب وجراحة العيون بطنطا، لمخالفته شروط التشغيل والترخيص وعدم ترخيص جهاز الليزر ومخالفة سياسات الجودة ومكافحة العدوي وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة، وذلك بعد العرض علي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وأمر بغلق المركز لتعدد المخالفات.

وبحسب بيان، قام الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر ، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع إدارة الجودة ومكافحة العدوي برئاسة الدكتور الهيثم عبد المجيد وتم إعداد تقرير عن حالة المركز الطبي وفحص شكاوى وتم إعداد تقرير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

المصرى اليوم

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