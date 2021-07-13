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مد أجل الحكم على 11 متهما بينهم 3 محالين للمفتي في الانضمام لداعش 5 سبتمبر

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مد أجل الحكم على 11 متهما بينهم 3 محالين للمفتي في الانضمام لداعش 5 سبتمبر مد أجل الحكم على 11 متهما بينهم 3 محالين للمفتي في الانضمام لداعش 5 سبتمبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الثلاثاء،مد أجل الحكم على 11 متهما بينهم 3 احالت المحكمة أوراقهم للمفتى الجلسة الماضية في اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية والانضمام لتنظيم داعش الارهابى لجلسة 5 سبتمبر.

كان النائب العام أحال 10 متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع، التابعة لها بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، ووقعت الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

المصرى اليوم

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