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خضع اليوم منتخبات كرة اليد وتنس الطاولة والجودو والرماية وبعض أفراد بعثة مصر الإدارية والطبية لمسحات كورونا استعدادا للسفر لطوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية وتنظم اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية مواعيد لمسحات كورونا للبعثات المغادرة إلى طوكيو بناء على مواعيد سفر البعثات حيث يتم الخضوع للمسحات في مقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وتستعد بعثة مصر للمغادرة إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس من العام الجاري وفقا لإجراءات احترازية وطبيه صارمه وفقا للتعليمات الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.