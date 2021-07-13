«جنايات المنيا»: النطق بالحكم على 18 متهما في قتل العقيد «العطار» في سبتمبر

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حدّدت محكمة جنايات المنيا، في جلستها اليوم الثلاثاء، جلسة يوم الثالث من دور شهر سبتمبر المُقبل؛ للنطق بالحكم على 18 متهما تعاد إجراءات محاكمتهم في قضية أحداث العنف التي شهدها مركز مطاي، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال مصدر قانوني في تصريحات صحفية له اليوم، إن المحكمة انتهت من سماع المرافعة عن 18 متهما بينهم 15 محبوسين و3 آخرين مخلى سبيلهم على ذمة القضية لظروف صحية بحسب طلبات الدفاع عنهم.

كانت محكمة جنايات المنيا في 12 أغسطس عام 2017 قد قضت بإعدام 12 متهما حضوريا والمؤبد والمشدد بحق 223 آخرين، وبراءة الباقين من إجمالي 433 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة مطاي ومقتل العقيد مصطفى العطار، ونهب وحرق قسم الشرطة في 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على 18 متهما منهم تعاد اجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة والتى نظرت القضية على مدار 3 سنوات حتى صدور قرار المحكمة اليوم بحجز النطق بالحكم على المتهمين لدور سبتمبر المُقبل.

يشار أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت اليوم الثلاثاء، أحكام متفاوتة على 45 متهما في أحداث التجمهر والشغب والقتل واستعراض القوة التي شهدتها قرية دلجا بمركز ديرمواس، خلال أحداث العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة في عام 2013.

وشملت الأحكام: إحالة أوراق 6 متهمين للمفتي، والمؤبد لـ24، والسجن المشدد 5 سنوات غيابيا وحضوريا، لـ15 متهما.