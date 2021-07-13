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تغيب 53 طالبًا عن أداء امتحان مادة الصرف بأزهرية شمال سيناء

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تغيب 53 طالبًا عن أداء امتحان مادة الصرف بأزهرية شمال سيناء تغيب 53 طالبًا عن أداء امتحان مادة الصرف بأزهرية شمال سيناء

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أكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، انتظام امتحان مادة الصرف بالنسبة لطلبة القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.

وقال «أبوالقاسم» في بيان، الثلاثاء، إنه غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان.

وأضاف أن نسبة حضور الطلبة للامتحان بلغت 85.4%، حيث أدى الامتحان عدد 312 طالبا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين وهم 365 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان 53 طالبا وطالبة.

المصرى اليوم

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