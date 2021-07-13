يخصم 5 جنيهات من مكافأت زملائه.. والمحكمة تعاقبه على «سب زميله»

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مسؤول تحرير إستمارات مرتبات بإحدي المدارس الإعدادية بخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من قيامه بجمع ٥ جنيهات من مكافآت العاملين بالمدرسة عام ٢٠١٣ وحصوله عليها لنفسه، فيما برأت المحكمة مدير ذات المدرسة من تهمة السماح للأول بجمع هذا المبلغ ..
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .
كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحال الأول جمع مبالغ مالية من العاملين بالمدرسة جهة عمله تابعة من مكافآت الإمتحانات بواقع خمسة جنيهات من كل فرد بدون وجه حق وبدون الحصول على إذن من جهة الإدارة لعام 2013، كما نسب اليه التعدي بالألفاظ غير اللائقة على أحد زملائه لرفضه الدفع وحاول الإعتداء عليه بالضرب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن جمع المحال الأول لبعض المبالغ النقدية من زملائه كان بغرض شراء بعض المستلزمات الورقية والسجلات اللازمة لصرف الماهيات، وبالتالى فإن جمع هذه المبالغ يكون قد تم لأغراض مشروعة، بما ينفى عن هذا الفعل صفة المخالفة لأحكام القانون، وينفى عن المحالين شبه ارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليهما، ويتعين معه القضاء ببراءتهما.
وأضافت أن القانون، قرر إلتزاما على عاتق العامل بأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. ويعد قيام المحال الأول بجمع بعض المبالغ الزهيدة من زملائه في العمل لتوفير المستلزمات الورقية والسجلات لصرف الماهيات، نوعا من التعاون بين الزملاء لتأمين سير العمل بانتظام واضطراد، ومسلكا محمودا يتفق مع أحكام القانون ولا يخالفها، مما يجب تبرئته، ويعاقب فقط على التهمة الثانية وهي السب والاعتداء على زميله .