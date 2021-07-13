يخصم 5 جنيهات من مكافأت زملائه.. والمحكمة تعاقبه على «سب زميله»

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مسؤول تحرير إستمارات مرتبات بإحدي المدارس الإعدادية بخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من قيامه بجمع ٥ جنيهات من مكافآت العاملين بالمدرسة عام ٢٠١٣ وحصوله عليها لنفسه، فيما برأت المحكمة مدير ذات المدرسة من تهمة السماح للأول بجمع هذا المبلغ ..

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحال الأول جمع مبالغ مالية من العاملين بالمدرسة جهة عمله تابعة من مكافآت الإمتحانات بواقع خمسة جنيهات من كل فرد بدون وجه حق وبدون الحصول على إذن من جهة الإدارة لعام 2013، كما نسب اليه التعدي بالألفاظ غير اللائقة على أحد زملائه لرفضه الدفع وحاول الإعتداء عليه بالضرب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن جمع المحال الأول لبعض المبالغ النقدية من زملائه كان بغرض شراء بعض المستلزمات الورقية والسجلات اللازمة لصرف الماهيات، وبالتالى فإن جمع هذه المبالغ يكون قد تم لأغراض مشروعة، بما ينفى عن هذا الفعل صفة المخالفة لأحكام القانون، وينفى عن المحالين شبه ارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليهما، ويتعين معه القضاء ببراءتهما.

وأضافت أن القانون، قرر إلتزاما على عاتق العامل بأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. ويعد قيام المحال الأول بجمع بعض المبالغ الزهيدة من زملائه في العمل لتوفير المستلزمات الورقية والسجلات لصرف الماهيات، نوعا من التعاون بين الزملاء لتأمين سير العمل بانتظام واضطراد، ومسلكا محمودا يتفق مع أحكام القانون ولا يخالفها، مما يجب تبرئته، ويعاقب فقط على التهمة الثانية وهي السب والاعتداء على زميله .