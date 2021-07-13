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محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدًا من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني

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محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدًا من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدًا من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني

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التقي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، بوفد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، الذي يزور المحافظة لمعاينة مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة بحضور المهندسة مني محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء وحدات سكنية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الزملوط أنه تم مناقشة موقف المواقع التي يشملها المشروع والذي يضم إنشاء عمارات سكنية بمركزي الخارجة والداخلة ومنازل ريفية بقري مراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط، لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

المصرى اليوم

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