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رئيس جامعة كفرالشيخ يترأس الاجتماع الشهري لعمداء الكليات

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رئيس جامعة كفرالشيخ يترأس الاجتماع الشهري لعمداء الكليات رئيس جامعة كفرالشيخ يترأس الاجتماع الشهري لعمداء الكليات

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عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري، الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والقائم بعمل أمين عام الجامعة على صبري.

وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بمتابعة أعمال الكنترولات ومراجعه إعلان النتائج بكليات الجامعة وتسليم إفادات التخرج لدفعة 2020/2021 قبل 31/7/2021 م.

كما كلف د. دسوقي بمتابعه تحديث وتطويرالموقع الإلكتروني للجامعه والكليات، مشددا على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد والانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري قبل بدء العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أهمية وحدة رعاية المبعوثين بالجامعة .
ووجه د. دسوقي بمتابعة تنفيذ خطط الكليات للمساهمة الفعالة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وباقي المبادرات والمشاركة الفعالة في الخدمه المجتمعية بكل كليات الجامعة ووحداتها.

وناقش مجلس عمداء الجامعة مشاركه الجامعة في مبادره التصدي لمشكله الأمية، كما وجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة المتخذة قبل وأثناء الامتحانات.

المصرى اليوم

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