شمال سيناء تبحث رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بنظام «السركي واليومية»

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عقد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، اجتماعًا مع مديرى الشؤون المالية والحسابات والاستحقاقات في مجالس المدن ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين المؤقتين بنظام السركى واليومية إلى 2400 جنيه شهريًا، بحضور محمد السيد مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة، حسام مطر مدير الحسابات، وعلى جبر مدير الاستحقاقات بالديوان العام للمحافظة.

ووجه سكرتير عام المحافظة مديرى الشؤون المالية والحسابات والاستحقاقات في مجالس المدن ومديريات الخدمات إلى حصر أعداد العاملين المؤقتين من العاملين بالسركى واليومية في مختلف الجهات وحساب التكلفة لهم برفع الحد الأدنى لأجورهم إلى 2400 جنيها، وذلك حتى يتم ارسالها إلى وزارة المالية لتوفير الاعتمادات الخاصة برفع الحد الأدنى لأجورهم، وذلك بناء على توجيهات الدولة بهذا الشأن وتعليمات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لسرعة استفادة هذه الفئة من العاملين بالمحافظة منها وتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور عليهم.