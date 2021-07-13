مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان «الإرهاب الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الدولي»

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ناقش الدكتور أحمد يوسف، رئيس النيابة العامة بالزقازيق، رسالة الدكتوراة تحت عنوان «الإرهاب الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الدولي» بحضور كبار أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة المنصورة منارة العلم والعلماء.

وأعرب كل من الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد والأستاذ الدكتور عبدالله محمد الهواري عن إعجابهما بالرسالة وحداثة الموضوع وأهميته لا سيما لتناوله استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب والتجسس الإلكتروني العسكري والاقتصادي والعلمي كآلية للإرهاب الحديث، وكذا مدى اعتبار الهجمات السيبرانية بمثابة هجوم مسلح وآليات التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني.

مناقشة رسالة دكتوراة "الإرهاب الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الدولي"