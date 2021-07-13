أخبار عاجلة

الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟ -
الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري -
خذ نفسًا عميقًا.. قواعد اللعبة تتغير "اللقاح في حبة واستنشاق"! -
الأرصاد ينبه من سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران -
بالفيديو.. الجيش يمنع "الإخواني" الغنوشي من دخول مقر البرلمان التونسي -
مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات -
"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة "مدير تنفيذي" شاغرة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع -
تونس تتخلص من الإخوان.. و"قيس" يشارك المواطنين احتفالاتهم بشارع بورقيبة -
مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

أستاذ علوم سياسية لبناني: عقوبات الاتحاد الأوروبي سوف تؤدي إلى اعتذار الحريري عن تشكيل

Print

كما يرى المصري في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "بعض القوى والشخصيات المرتبطة بـ"حزب الله"، فضلا عن الرئيس الحريري أو شخصيات مقربة منه ومن "تيار المستقبل" ينضمون إلى المستهدفين بالعقوبات الأوروبية".

© REUTERS / STRINGER

وأضاف أنه "على هذا الأساس سيكون هناك اعتذار من قبل الرئيس الحريري عن تشكيل أواخر هذا الأسبوع، لذلك أوضح اعتقاده بأن هذا الموضوع سيعيد خلط الأوراق على المستوى السياسي وسيعيد لبنان إلى المربع الأول في التشكيل الحكومي وفي الأزمات المستعصية التي تضربه منذ فترة".

كان الاتحاد الأوروبي قال إنه يريد الاتفاق بحلول نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري على إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، لكنه لفت إلى أن الإجراء قد لا يُطبق على الفور.

ويريد الاتحاد الأوروبي، في مسعى تقوده فرنسا، تكثيف الضغط على ساسة لبنان من أجل تشكيل حكومة مستقرة تقود البلاد للإصلاح ، لكن ساسة وزعماء لبناء لم يتفقوا رغم مرور 11 شهرا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل

"لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر... والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة".

كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أظهرت أن معايير فرض العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل حكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟

الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان