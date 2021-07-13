تمويل بـ20.4 مليون جنيه من «تنمية المشروعات» لمحافظة أسوان 

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وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، عقد مشروع مع جمعية تنمية المجتمع بالشراونة قبلي بمحافظة أسوان بإجمالي تمويل قدره 2 مليون جنيه لتمويل 400 مشروع متناهي الصغر بالقري المستهدفة لمبادرة حياة كريمة.

وقال الجهاز في بيان له إن ذلك جاء استمرارا للتنسيق القائم بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة للمساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث يتولى الجهاز شؤون لجنة التنمية الاقتصادية المعنية بتهيئة البيئة الاقتصادية المواتية لتوفير فرص عمل بالمحافظات المستهدفة من المبادرة وتوفير مختلف الخدمات المالية والتدريبية والفنية لمساعدة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

وأوضحت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات أنه وفقا لهذا العقد سيتم توجيه نسبة 30% على الأقل من اجمالي التمويل لمشروعات المرأة كما سيتم توجيه نسبة 30% على الأقل لتمويل الشباب في الفئة العمرية من 21 عاما – 35 عاما لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك في مختلف القطاعات التجارية والإنتاجية والزراعية والحيوانية.

وأشارت إلى أن توقيع هذا العقد يأتي وفقا لسياسات الجهاز للتوسع في التمويل متناهى الصغر بمحافظة أسوان حيث قام منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يونيو بتمويل حوالى 2370 مشروع متناهى الصغر بمحافظة أسوان بإجمالي قدره 40 مليون جنيه منها 20.4 مليون جنيه استفاد منها المواطنون بالمراكز والقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.

وأكدت نيفين بدر الدين أن الجهاز يقوم في نفس الإطار بعقد دورات تدريبية لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر بمحافظة أسوان لتطوير أدائها المؤسسى ورفع كفاءة العاملين بهذه الجمعيات من النواحى الإدارية والمالية مما يساعدهم على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل ويسهم بشكل إيجابى في التوسع في أنشطة التمويل متناهى الصغر وذلك لأهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل كثيفة تؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين في القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة. وأوضحت أنه يجري الآن دراسة ضخ تمويل قدره 8 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع 4 جمعيات أهلية.

من جانبه، أوضح إبراهيم عبداللطيف مدير فرع الجهاز بمحافظة أسوان أن الجمعيات الأهلية التي ستستفيد من التدريب الحالي هي جمعية الشبان المسيحية بأسوان وجمعية النهضة لتنمية المرأة بالناصرية وجمعية تنمية المجتمع بالخطارية وجمعية أم القرى لتنمية المجتمع وجمعية تنمية المجتمع بكفور كوم أمبو. وأكد أن فرع الجهاز بالمحافظة يقوم بعقد دورات تدريبية مجانا للمواطنين لنشر فكر العمل الحر وتعريفهم بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 ومنها الإجراءات المبسطة لتأسيس المشروعات من خلال وحدات خدمات الشباك الواحد الموجودة بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في كافة المحافظات والخدمات التي يقدمها لهم الجهاز لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم بالإضافة إلى تعريفهم باللوائح الضريبية المبسطة التي تقدمها وزارة المالية للمشروعات الصغيرة.