5 آلاف و309 طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية ببني سويف

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قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إنها تابعت غرفة العمليات لسير امتحانات الثانوية العامة، حيث اطمئنت على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات ووصول جميع الخطوط الـ 13 بالأسئلة إلي 62 لجنة بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه تستأنف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية بمادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث توافد الطلاب علي مقرات اللجان في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية بجو يسوده الهدوء والطمأنينة وأن عدد الطلاب المقيدين بالشعبة الأدبية 5 آلاف و309 طالب وطالبة.