الداخلية: غلق الشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء إمتداد شارع الترعة البولاقية بالقاهرة

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قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الغلق الكلى للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء «إمتداد شارع الترعة البولاقية» والذى يربط بين شارعى (شنن، والجلاء)، وذلك ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء، حيث سيتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الإثنين 12 يوليو ولمدة 3 أشهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.