أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الداخلية: غلق الشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء إمتداد شارع الترعة البولاقية بالقاهرة

Print
الداخلية: غلق الشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء إمتداد شارع الترعة البولاقية بالقاهرة الداخلية: غلق الشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء إمتداد شارع الترعة البولاقية بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الغلق الكلى للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء «إمتداد شارع الترعة البولاقية» والذى يربط بين شارعى (شنن، والجلاء)، وذلك ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء، حيث سيتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الإثنين 12 يوليو ولمدة 3 أشهر.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»