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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشادة بين قائد قطار ومجموعة من الركاب داخل قطار منوف.

ويظهر الفيديو مشادة بين سيدة مصورة الفيديو ومعها عدد من الركاب مع قائد القطار ومساعديه.

القصة كما أوضح الفيديو أن الكمسري تعدى بالضرب على راكب أمام ابنته بعدما عجز الراكب دفع غرامة محطة إضافية«.

وقالت مصورة الفيديو وكما قالت أنها تعمل محامية أن الركاب حاولوا حماية الراكب ودفع الغرامة بدلًا منه رحمة على ابنته التي ظلت تبكي التف حول ابيها مساعدي القطار، إلا أن قائد القطار رفض تحصيل الغرامة وصمم على دفع المواطن نفسه الغرامة أو عمل محضر ضده.

بعد محاولات عديدة أوضحت مصورة الفيديو أن قامت بالتصوير بسبب استغلال قائد القطار والكمسري سلطتهما في التعدي على المواطن وتجاوزوا في حقه وإهانته أمام ابنته.

واستغاثت سيدة القطار مصورة الفيديو بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات السكة الحديد بمعاقبة قائد القطار ومساعديه ورفض تحصيلهم الغرامة وتعمدهم إهانة المواطن أمام ابنته.