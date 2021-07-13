أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كمسري قطار منوف يتعدى بالضرب على مواطن أمام ابنته بسبب تحصيل غرامة ويرفض تحصيلها من الركاب ()

Print
كمسري قطار منوف يتعدى بالضرب على مواطن أمام ابنته بسبب تحصيل غرامة ويرفض تحصيلها من الركاب (فيديو) كمسري قطار منوف يتعدى بالضرب على مواطن أمام ابنته بسبب تحصيل غرامة ويرفض تحصيلها من الركاب ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لمشادة بين قائد قطار ومجموعة من الركاب داخل قطار منوف.

ويظهر الفيديو مشادة بين سيدة مصورة الفيديو ومعها عدد من الركاب مع قائد القطار ومساعديه.

القصة كما أوضح الفيديو أن الكمسري تعدى بالضرب على راكب أمام ابنته بعدما عجز الراكب دفع غرامة محطة إضافية«.

وقالت مصورة الفيديو وكما قالت أنها تعمل محامية أن الركاب حاولوا حماية الراكب ودفع الغرامة بدلًا منه رحمة على ابنته التي ظلت تبكي التف حول ابيها مساعدي القطار، إلا أن قائد القطار رفض تحصيل الغرامة وصمم على دفع المواطن نفسه الغرامة أو عمل محضر ضده.

بعد محاولات عديدة أوضحت مصورة الفيديو أن قامت بالتصوير بسبب استغلال قائد القطار والكمسري سلطتهما في التعدي على المواطن وتجاوزوا في حقه وإهانته أمام ابنته.

واستغاثت سيدة القطار مصورة الفيديو بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات السكة الحديد بمعاقبة قائد القطار ومساعديه ورفض تحصيلهم الغرامة وتعمدهم إهانة المواطن أمام ابنته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)