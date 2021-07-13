«ادعت اختطافها لتهرب مع عشيقها».. مباحث الدقهلية تكشف لغز اختفاء ربة منزل وتلقي شقيقتها رسائل فدية

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تمكنت مباحث الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من حل لغز اختفاء ربة منزل بإحدى قرى مركز المنصورة، بعدما خرجت من منزلها لتتوجه لمساعدة إحدى قريباتها في تجهيز شقة حفل عرس، ولم تعُد وبعد يوم تلقت شقيقتها الموجودة بالسعودية رسائل من هاتفها تؤكد اختطافها ومعها صورة وهي مقيدة ومقطع صوتي يطالب بدفع فدية 500 ألف جنيه.

حيث أكدت تحريات المباحث أن السيدة اختفت برغبتها مع شاب تعرفت عليه أثناء عودتها من الإسكندرية وتواصلت معه وربطت بينهما علاقة عاطفية واتفقت معه على ادعاء الخطف واختفت معه في شقة بجمصة .

بدأت الواقعة بتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من: «حمد ح. ا»، 44 سنة عامل زراعي، وشقيق زوجته «عبدالله. ر»، 29 سنة نقاش، ويقيمان بدائرة مركز المنصورة، بخروج زوجة الأول «شقيقة الثاني»، وتدعى «س. ر»، 35 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات القرية من المنزل بتاريخ 9 يوليو بدعوى التوجه إلى إحدى قريباتها لمساعدتها في تجهيز شقة الزوجية قبل عرسها، والكائنة بإحدى قرى مركز طلخا، ولكنها لم تتوجه إلى قريبتها ولم تعد حتي حينه .

وأكد المبلغان أن شقيقة المتغيبة والمقيمة حاليا بالمملكة العربية السعودية تلقت في صباح اليوم التالي للاختفاء رسائل على تطبيق «واتس آب»، من هاتف المتغيبة تتضمن صورة تظهر فيها المتغيبة جالسة على كرسي بلاستيكي ومقيدة بقطعة قماش من يديها من الأمام وكذا عدد 2 تسجيل صوتي من شخص لا تعرفه يخبرها فيها «أن المتغيبة موجودة طرفه ويطلب مبلغ 500 ألف جنيه فدية لإعادتها، ويطلب منهم عدم إبلاغ الشرطة والا سيقوم بإيذانها وأنها بخير وسوف يوافيهم برسائل أخرى عقب ذلك».

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة كشف غموض الواقعة وإعادة السيدة .

ونظرا لأهمية الواقعة وما تمثله من خطورة وبناء على توجيهات اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بتكثيف جهود البحث لكشف غموض اختفاء السيدة واعادتها وضبط الجناة .

شكل مدير مباحث الدقهلية فريق بحث برئاسته ويضم المقدم محمد منير مفتش المباحث والرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة وضباط المعلومات التنسيق مع رئيس فرع الأمن العام وتم وضع خطة بحث شاملة وموائمة لظروف الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى عدم صحة الواقعة وأن المتغيبة على علاقة عاطفية بشخص يدعي «دسوقي .م. ن»، 40 سنة منجد افرنجي ومقيم في محرم بك بمحافظة الإسكندرية، حيث جمعتهما الصدفة حال استقلالهما إحدي سيارات الأجرة القادمة من مدينة الاسكندرية إلى مدينة المنصورة حال عودة المتغيبة من الإسكندرية وحضور الأخير لمدينة المنصورة لزيارة أهلية والدته وتبادلا الاتصالات فيما بينهما وارتبطا بعلاقة عاطفية وتقابلا بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة 15 مايو دائرة قسم شرطة جمصه ونظرا لوجود خلافات زوجية بين المتغيبة وزوجها المبلغ الاول اتفقت المتغيبة مع المنجد على تركها للمنزل وتقابلا سويا بذات الشقة، بمدينة جمصة، واتفقا على اختلاق الواقعة وقام المذكور باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتغيبة والتقط صورة لها داخل الشقة وهي مقيدة اليدين وجالسة على كرسي بلاستيكي، وعقب ذلك قام بتسجيل مقطعين صوتيين وإرسال الرسائل إلى تليفون شقيقة المتغيبة في السعودية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة في منطقة 15 مايو بمدينة جمصة، حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول الخاص بالمتغيبة المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أيدا ذات المضمون وأضافت المتغيبة باختلاقها للواقعة لسوء معاملة زوجها لها. تحرر محضر بواقعة الضبط وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .