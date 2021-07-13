اكتشفت الزوجة خيانته ..عريس التبين اشعل النار فى عفش الزوجية فمات مشتعلا..تفاصيل

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كشفت تحقيقات النيابة فى مايو والتبين ان زوجة الشاب الذى توفى بعد اشتعال النار فى جسده ليس لها علاقة بالواقعة وانها بعد ان اكتشفت خيانة الزوج لها توجهت هى وشقيقتيها وجارتهم الى الشقة لاخذ العفش فسبقها هو وصديقه الى هناك .

أضافت التحقيقات ان الزوجة اكتشفت خيانته الزوجية فنشبت بينهم مشادة كلامية حول عفش الشقة قام خلالها الزوج بسكب كمية من الكيروسين على عفش الشقة واشعل به النيران وهو ما جعل الزوجة واقاربها يهربون من الشقة وقالت الزوجة فى التحقيقات انها وأقاربها لم يفعلن شيئا وانه سكب الكيروسين بالشقة واشعل النار ولم يتمكن من الهرب فامسكت النيران بجسده.

اكدت التحقيقات ان النيران امسكت بجسد الزوج وفارق الحية متأثرا بحالته الصحية قبل يوم من الزفاف ،وبعد ضبط الزوجة واقاربها بحجة اشعال النار فى الزوج قررت النيابة ، إخلاء سبيل المتهمة بقتل خطيبها داخل شقة بمنطقة التبين، بضمان محل إقامتها، بعدما تبين عدم تورطها في الواقعة.