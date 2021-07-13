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عاد للارتفاع .. في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

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عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 عاد للارتفاع .. في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

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عاد سعر الذهب للارتفاع، صباح اليوم الثلاثاء، 13 يوليو 2021، متأثرا بعدة عوامل أهمها انتشار المتحور «دلتا»، وهبوط مؤشر الدولار عالميا وكذلك انتظار بيانات التضخم الأمريكية المنتظر اصدارها اليوم وستعطى مؤشر لتوقيت تقليص التحفيز الاقتصادى ورفع الفائدة .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا، عائدة للأسعار المرتفعة التي حققتها نهاية الاسبوع الماضى في استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميًا، وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الثلاثاء، 898 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 786 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 674 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6280 جنيهًا .

وشهدت أسعار الذهب عالميا، ارتفاعا صباح الثلاثاء مع بداية التداول بالبورصة مع تراجع مؤشر الدولار والتى تربطهما علاقة عكسية، ويترقب الذهب حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطى غدا الثلاثاء، عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وصدور قراءة مؤشر أسعار المستهليكن، وتسعير الاسواق لتفشى سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد في آسيا، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية وارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية، بنسبة 0.20%، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.08%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الثلاثاء، 799.55 جنيه، وكان مساء الاثنين، 793.99 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،811.35 $، وكانت 1,798.33 $ مساء الاثنين .

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المصرى اليوم

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