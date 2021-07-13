حالة الطقس خلال أسبوع.. موجة حارة جديدة يوم الجمعة ودرجة الحرارة تصل لـ 40

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تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار حالة الطقس في مصر على نفس المعدلات السائدة خلال الأسبوع الماضي وتستمر نفس درجات الحرارة السائدة في عموم مصر حتى يوم الخميس، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي اليوم الأعلي في مصر 42 درجة، وأقل درجة حرارة عظمي اليوم 30 درجة في مطروح، وترتفع درجة الحرارة العظمي الأحد لتصل إلى ٤٥ درجة وتكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع يوم الجمعة في نهاية هذا الأسبوع وتصل بحسب تقرير حالة الطقس هذا الأسبوع وتظل ترتفع حتى يوم الأحد بحسب التقرير المعلن من الأرصاد الجوية، ويظل هناك ثبات نسبي في حالة الطقس اليوم وغدًا وبعد غد الخميس.

تكون درجات الحرارة العظمي المتوقعة خلال الطقس هذا الأسبوع وحتى يوم الأحد في القاهرة الوجه البحري ثابتة اليوم وغدًا عند 36 درجة وترتفع الخميس إلى 37 درجة، وتكون الجمعة والسبت 39 درجة، ثم تنخفض الأحد لـ 38 درجة، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة اليوم وغدًا 38 درجة، و39 درجة بعد غدٍ الخميس، وتصل درجات الحرارة إلى 42 درجة يومي الجمعة والسبت، ثم تنخفض الحرارة الأحد إلى 40 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي في السواحل الشمالية ثابتة عند 31 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، وتزيد درجة الحرارة الخميس إلى 32 درجة، وترتفتع يومي الجمعة والسبت إلى 33 درجة، ثم تنخفض مرة أخرى يوم الأحد إلى 32 درجة، وتثبت درجات الحرارة المحسوسة عند 34 درجة اليوم وغدًا وبعد غدٍ، وتصل الحرارة المحسوسة يومي الجمعة والسبت لـ 36 درجة، ثم تنخفض يوم الأحد إلى 35 درجة.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمي في جنوب سيناء 39 درجة اليوم وغدًا وبعد غدٍ، وترتفع الحرارة الجمعة إلى 40 درجة، وتصل درجات الحرارة يومي السبت والأحد إلى 41 درجة، أما درجات الحرارة المحسوسة فتظل ثابتة عند 42 اليوم وغدًا وبعد غدٍ الخميس، وترتفع الجمعة إلى 43 درجة، وتواصل الارتفاع يومي السبت والأحد لتصل إلى 44 درجة.

وتكون درجات الحرارة العظمي في شمال الصعيد 38 درجة اليوم وغدًا وبعد غدٍ الخميس، وترتفع يوم الجمعة إلى 40 درجة، وتصل السبت والأحد إلى 41 درجة، أما المحسوسة فتكون 40 درجة حتى يوم الخميس، وتكون 41 درجة الجمعة، وترتفع يوم السبت والأحد إلى 43 درجة.

ويتوقع أن تكون متوسطات درجات الحرارة العظمي في جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة أيام اليوم والخميس والجمعة، وتكون العظمي 41 درجة والمحسوسة 42 درجة يوم الأربعاء، وتصل درجة الحرارة العظمي إلى 44 درجة و45 للمحسوسة السبت، بينما تكون العظمي 45 درجة وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 46 درجة يوم الأحد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

يظل الطقس اليوم شبيهًا بالطقس بحالة الطقس غدًا والطقس أمس، ويكون رطب شديد الحرارة في جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة رطب في السواحل الشمالية، وحار رطب في القاهرة، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وتظل الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف في البحر المتوسط، ومن متر إلى مترين في البحر الأحمر.

تنشط الرياح المتقطعة على القاهرة الكبري وكذلك السواحل الشرقية وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح الشمالية الغربية السائدة في مصر اليوم بين 14 و16 عقدة

توقعات درجات الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء

تظل درجات الحرارة في القاهرة اليوم مستقرة عند ذات المعدلات السائدة فتكون 36-25 والمحسوسة 38، وكما تستمر درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم عند نفس المعدلات أيضًا 31-24 وتكون المحسوسة 34 درجة.

تكون أعلي درجة حرارة عظمي في مصر اليوم 42 درجة في أسوان وأبوسمبل والوداي الجديد وإدفو، وتصبح الصغري 27 درجة في الوادي الجديد، وتكون 28 درجة في أسوان وإدفو وأبوسمبل، ودرجات الحرارة المحسوسة تكون 43 درجة في أبوسمبل وإدفو والوادي الجديد، وترتفع في أبوسمبل إلى 44 درجة، وفى الأقصر تكون درجات الحرارة 41-27 والمحسوسة 43 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في دمياط 31-25، السلوم 33-23، سيوة 38-23، المنصورة 36-24، السويس 37-25، الزقازيق 36-25، شبين الكوم 36-25، بلطيم 32-23، الإسماعيلية 37-24، بورسعيد 32-26، رفح 32-24، طنطا 35-24، دمنهور 34-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الطور 37-25، حلايب 36-27، العريش 33-25، الغردقة 39-28، بني سويف 38-25، المنيا 39-25، شرم الشيخ 40-29، قنا 40-27، سوهاج 40-26، شلاتين 38-27، أسيوط 39-26، الفيوم 37-24 درجة.

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