انتبهوا لـ "القاتل الصامت".. 7 علامات تؤكّد حاجتك إلى الطبيب فوراً

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مرض بلا تحذيرات جسدية.. ويتسبّب في تلف أعضاء الجسم

لا توجد علامات تحذير جسدية لهذا المرض المزمن، ولذا يطلق عليه الأطباء والخبراء لقب "القاتل الصامت"، إلا أن الارتفاع الشديد لضغط الدم المفاجئ يمكن أن يسبّب أحاسيس جسدية تنبّهك للحاجة إلى رعاية طبية.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يمكن لارتفاع ضغط الدم الشديد أن يتسبّب في تلف أعضائك ويرتبط بمضاعفات تهدّد الحياة.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لارتفاع ضغط الدم الشديد، الشعور بالغثيان والقلق عندما لا يكون هناك ما يدعو إلى القلق.

ويمكن أن يكون القلق الشديد -عندما لا تعاني اضطراب القلق ولا يوجد سبب للشعور بعدم الارتياح- أيضاً علامة تحذيرية لأزمة ارتفاع ضغط الدم، ويتطلب ضيق التنفس والنوبات وعدم الاستجابة رعاية طارئة أيضاً.

وفيما يلي سبع علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الشديد:

1- ألم شديد في الصدر.

2- صداع شديد يصاحبه ارتباك وتشوّش الرؤية.

3- الغثيان والقيء.

4- القلق الشديد.

5- ضيق في التنفس.

6- نوبات ارتفاع الضغط المفاجئ.

7- عدم الاستجابة.

وقد يشمل علاج أزمة ارتفاع ضغط الدم دخول المستشفى للعلاج بالأدوية التي تُؤخذ عن طريق الفم أو الوريد.

وقد تعني حالة ارتفاع ضغط الدم أنك تعاني حالياً من سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو تعاني قصوراً كلوياً أو قلبياً. ويمكن أن تُعزى حالة الطوارئ هذه، إلى نسيان دواء ضغط الدم اليومي.