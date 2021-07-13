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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3013 حالة

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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3013 حالة ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3013 حالة

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ارتفعت عدد حالات الشفاء من المستجد بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إلى 3013 حالة شفاء على مستوى المحافظة، منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 534 حالة، لافتًا إلى تسجيل عدد 4حالات شفاء جديدة ليصل عدد حالات الشفاء إلى 3013 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 213 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 6 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و29 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

المصرى اليوم

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