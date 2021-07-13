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الطقس في شمال سيناء: مائل للحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة

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الطقس في شمال سيناء: مائل للحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الطقس في شمال سيناء: مائل للحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 20 و37 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 23 و30 درجة، ورفح ما بين 22 و30 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 20 و37 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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