ضبط وتحرير 156 محضرا تموينيا في شمال سيناء

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تمكنت مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، من ضبط وتحرير 156 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال حملات موسعة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.

أكد علاء سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، على ضبط وتحرير 127 محضر تمويني لعدم حمل شهادة صحية، 24 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين عدم صلاحية مواد غذائية، ومحضر تهريب دقيق مدعم من المخازن ، محضر بيع سلعة بأزيد من السعر المحدد، ومحضر للقرار رقم 113.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.