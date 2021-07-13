طرح لحوم سودانية في شمال سيناء بـ85 جنيهًا للكيلو

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استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، لعيد الأضحي المبارك، طبقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال علاء الدين سمري، مدير عام المديرية، أن المديرية تقوم بمتابعة استقدام الخراف الحية والتي ترد للمحافظة عن طريق الشركة العامة لتجارة الجملة، حيث تباع من خلال منافذ الشركة بسعر 65 جنيها للكيلو القائم، بعد قيام المواطن بدفع مبلغ 200 جنيه جدية حجز.

وأكد سمري، على توفير لحوم سودانية بالمحافظة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، بخلاف اللحوم المعروضة بالمحلات المنتشرة على مستوي المحافظة، وكميات اللحوم المجمدة بفروع شركة الجملة والمحلات العامة.

أشار سمري إلى التواجد المستمر لمفتشي الرقابة التموينية بمجزر العريش، خلال أيام العيد، للإشراف على عملية ذبح الأضاحي ووضع الأختام عليها، والإشراف على عمليات توزيع الأضاحي بعد التأكد من سلامتها بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري.