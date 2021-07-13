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الشويرخ: عمل المنظومة الأمنية خلال الحج يهدف إلى الربط بين جميع القطاعات المعنية

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الشويرخ: عمل المنظومة الأمنية خلال الحج يهدف إلى الربط بين جميع القطاعات المعنية الشويرخ: عمل المنظومة الأمنية خلال الحج يهدف إلى الربط بين جميع القطاعات المعنية
متحدث قوات أمن الحج: مراكز القيادة ترفع التقارير للجهات المختصة عن مراحل الأداء

الشويرخ: عمل المنظومة الأمنية خلال الحج يهدف إلى الربط بين جميع القطاعات المعنية

قال المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ: إن المنظومة الأمنية التي يتم العمل من خلالها في موسم الحج لهذا العام، تقوم بالعديد من المهام سواء كاميرات المراقبة، أو أجهزة الرصد، أو أجهزة المتابعة التي تهدف أولًا إلى الربط بين جميع القطاعات المعنية بخدمة الحجاج؛ سواء قطاعات أمنية أو خدمية وباختلاف مواقعهم أو مراحل تنقلهم في المشاعر المقدسة من منى إلى مزدلفة إلى عرفات وأيضًا إلى المسجد الحرام.

وأضاف العميد "الشويرخ" أن هذه المنظومة الأمنية تشرف عليها وتديرها قوات أمن الحج عبر مركز القيادة والسيطرة الذي يدير جميع هذه المواقع من خلال التنسيق مع كل الجهات الأمنية والخدمية الذين يوجد لهم مندوبين يعملون داخل هذه المنظومة.

وأشار إلى أن مراكز القيادة والسيطرة ترفع باستمرار تقارير للجهات المعنية أو المختصة عن مراحل الأداء والخطط التي تم تنفيذها على أرض الميدان.

وأبان المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج، أن من ضمن المراكز الأمنية في موسم الحج "مركز العمليات الموحدة 911، ومركز القيادة والسيطرة لقوات أمن الحج، ومركز القيادة والسيطرة للمسجد الحرام، وعدد من المراكز الأخرى في المشاعر المقدسة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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