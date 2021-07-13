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لجان بيطرية للمرور على أسواق الماشية والشوادر للترصد الوبائي في شمال سيناء

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لجان بيطرية للمرور على أسواق الماشية والشوادر للترصد الوبائي في شمال سيناء لجان بيطرية للمرور على أسواق الماشية والشوادر للترصد الوبائي في شمال سيناء

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أعلنت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، عن قيام لجان من المديرية والإدارات التابعة للمرور على أسواق الماشية شوادر بيع الأضاحي بالمحافظة، للترصد الوبائي والتأكد من خلو الأضاحي من الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور حسن البيك، مدير عام المديرية، أن اللجان البيطرية التي تقوم بالمرور على الأسواق والشوادر لم ترصد أي أمراض وبائية في الأضاحي التي يتم بيعها.

أشار البيك، إلى فتح المجزر الآلي في المنطقة الصناعية، حيث سيتم ذبح الأضاحي مجانًا للأهالي، تيسيرًا عليهم وحفاظًا على البيئة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

المصرى اليوم

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