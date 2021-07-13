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انهيار سقف وحدة سكنية بحي المساعيد في العريش دون إصابات

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انهيار سقف وحدة سكنية بحي المساعيد في العريش دون إصابات انهيار سقف وحدة سكنية بحي المساعيد في العريش دون إصابات

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تعرضت أجزاء من سقف وحدة سكنية في حي المساعيد بالعريش إلى الانهيار دون وقوع اصابات أو خسائر بشرية.

وقالت المصادر وشهود العيان إن أجزاء من سقف وحدة سكنية في الطابق الاخير بعمارات الاداري بحي المساعيد بالعريش تعرضت للانهيار، بسبب تهالك السقف، دون وقوع اصابات في الاسرة التي تقيم بالوحدة السكنية.

أضافت المصادر أن لجنة من المحافظة ومجلس المدينة قامت بمعاينة الوحدة السكنية، حيث تبين تهالك السقف وسقوطه، دون وقوع إصابات في الاسرة التي تقطن الوحدة وعددها 7 أفراد.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت عن ترميم عدد من العمارات التابعة لمجلس مدينة العريش وبئر العبد، بعد تضررها، وتوفير سكن بديل لقاطنيها خلال فترة الترميم.

المصرى اليوم

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