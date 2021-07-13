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تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

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تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

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قام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن، اليوم الثلاثاء ، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات للثانوية العامة ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، على تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة ، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

أشار إلى تطهير وتعقيم مراكز توزيع الأسئلة والكنترولات واستراحات إقامة رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين.

المصرى اليوم

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