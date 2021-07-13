«زي النهارده».. وفاة رئيس الوزراء اللبناني أمين الحافظ 13 يوليو 2009

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أمين الحافظ سياسى لبنانى مسلم، وهو ابن العلاّمة الشيخ إسماعيل حافظ، وهو زوج الأديبة الراحلة ليلى عسيران، وله منها ولد وحيد، هو رمزى الحافظ.

وأمين الحافظ مولود في الثامن والعشرين من يناير ١٩٢٦، درس في كلية الحقوق في الجامعية اللبنانية، ثم في جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية في بيروت، وتابع دراسته العليا بجامعة لوزان، كما درس القانون الدولى العام في أكاديمية القانون الدولى التابعة لمحكمة العدل الدولية في لاهاى، وكان أستاذاً محاضراً بجامعات سويسرية، فضلاً عن كونه أديباً وكاتباً، وله الكثير من المؤلفات في مجالى السياسة والاقتصاد، وبدأ مسيرته السياسية مع دخوله للمرة الأولى مجلس النواب في ١٩٦٠، ثم تكرر خوضه الانتخابات البرلمانية ليمثل دائرته في البرلمان في دورات ١٩٦٤ و١٩٦٨ و١٩٧٢ و١٩٩٢، وفى ١٩٧٣، وبعد عملية «فردان» التى قام بها كوماندوز إسرائيلى واغتال خلالها كمال ناصر وكمال عدوان وأبويوسف النجار، واستقالة رئيس الحكومة صائب سلام، احتجاجاً على عدم إقالة قائد الجيش إسكندرغانم، فقام رئيس الجمهورية اللبنانية سليمان فرنجية بتعيين أمين الحافظ رئيساً للوزارة في محاولة منه لاختراق النادى التقليدى لرؤساء الحكومة ولم يشغل «الحافظ» منصبه هذا سوى في الفترة من ٢٥ إبريل إلى ٨ يوليو ١٩٧٣، فقد ووجه تعيين «الحافظ» بمعارضة شديدة من قبل ما يعرف باسم القوى الوطنية والإسلامية، وكان الشارع الإسلامى، وقتها فى حالة هياج، حيث رفض تعيينه رئيساً للحكومة، واضطر عندها للاستقالة حتى قبل أن تعلن حكومته بيانها الوزارى، إلى أن توفى «زي النهارده» في ١٣ يوليو ٢٠٠٩.